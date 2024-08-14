Следователи возбудили дело из-за нападения мужчины на подростка

В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за избиения мужчиной 14-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Напомним, ранее стало известно, что пьяный мужчина избил ребенка на территории жилого комплекса "Авиатор". Мужчина нанес ему не менее 15 ударов по лицу.

По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города Перми незамедлительно возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денис Головкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в краевом следственном управлении.