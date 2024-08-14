Екатеринбург готов к отопительному сезону на 80%

На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону в Екатеринбурге выполнена на 80%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, до 15 сентября все системы теплоснабжения и теплопотребления должны быть готовы к подаче и приемке тепла.

"Работы на объектах теплоснабжения выполнены на 80% и идут с небольшим опережением графика. Многие теплоисточники уже готовы к отопительному сезону", - отметил вице-мэр.

По его словам, решение о начале отопительного сезона будет принято в зависимости от погодных условий и температурного периода. Владимир Гейко заверил, что контроль за подготовкой Екатеринбурга к зиме находится на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в столице Урала могут начать в середине сентября.