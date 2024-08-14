Отец сотен детей Павел Дуров рассказал о собственном детстве

Павел Дуров рассказал об обещании, которое дал себе самому в 11-й день рождения.

"Когда мне исполнилось 11 лет в 1995 году, я дал себе обещание становиться умнее, сильнее и свободнее с каждым днем. Сегодня Telegram исполняется 11 лет, и он готов взять на себя такое же обязательство. Каждый день Telegram должен становиться: умнее (больше функций для людей), сильнее (больше популярности среди пользователей), свободнее (более независим и самодостаточен)", - написал создатель мессенджера в своем канале.

Ранее Дуров сообщил, что у него сотни биологических детей по всему миру – благодаря тому, что он является донором спермы в клиниках ЭКО.