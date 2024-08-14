Жителям Сысерти снова отказали в референдуме против мусорного полигона

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия в третий раз отказала инициативной группе в проведении местного референдума против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Об этом Накануне.RU рассказал член инициативной группы Степан Пьянков.

Комиссия нашла в поданных документах две ошибки, одна из которых является опечаткой, а вторая осталась для членов инициативной группы загадкой. У одной из жительниц в паспортных сведениях указан регион, город и адрес с местом проживания: улица, дом, квартира. Однако не указан "Сысертский район" - строка, которой нет и в паспорте.

Активисты утверждают, что не могли что-то добавлять от себя в документы, требующие точность паспортных данных. А если в главном удостоверении личности человека этих данных нет, то и к ним не должно быть претензий.

Отметим, что в инициативной группе более 100 человек разного возраста и разными штампами в паспорте. Но почему-то, при всех различиях, "козлом отпущения" была выбрана только одна жительница. При этом, утверждают в инициативной группе, при дублировании паспортных данных в документы, ошибок выявлено не было: ни при проверке самими уральцами, ни при проверке территориальной комиссией.

Напомним, ранее суд отказал в регистрации инициативной группы против мусорного полигона в Сысерти. Однако общественники заявили, что намерены продолжать борьбу ведь уверены, что эко-кластер "Екатеринбург-Юг" станет не более чем мусорным полигоном, разрушающим окружающую среду.