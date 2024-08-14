Из пострадавших районов Курской области вывезут 5 тысяч детей

Около 5 тыс. детей планируется вывезти из пострадавших районов Курской области, заявила депутат Госдумы от региона Ольга Германова.

"Сегодня поступили заявки из Кургана, Тверской области о готовности принять детей из районов боевых действий. Всего планируется к вывозу почти 5 тыс. ребят", - цитирует Германову ДумаТВ.

По данным МЧС России, по всей стране подготовлены места в 430 ПВР на 30 тыс. человек. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в эвакуации нуждаются 180 тыс. курян.