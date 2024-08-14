Захарова одобрила решение Берлина не включать нацистов в список чтимых военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Берлина об отмене решения чествовать некоторых военнослужащих нацистской Германии.

"Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!", - дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из них состояли в СС и НСДАП. После критики Бундесвер отменил решение.

В феврале немецкое издание Bild вышло с публикацией о дедушке министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. По данным газеты, которая ссылается на некое досье, Вальдемар Бербок был офицером вермахта и сторонником идей нацизма. В досье, на которое ссылается газета, говорится, что Бербок был не рядовым солдатом, а полковником, придерживавшимся идей национал-социализма, читал книгу Гитлера "Моя борьба" (признана в России экстремистским материалом и запрещена к распространению).