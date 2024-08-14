В Нижневартовске спасли с высоты восьмого этажа трехлетнего ребенка, привязанного матерью к мебели

В Нижневартовске ребенок чуть не упал с высоты восьмого этажа в доме на ул. Героев Самотлора, 16, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Ребенка спас неравнодушный вартовчанин. Его спустили вниз на веревке. По словам мужчины, мальчик был привязан в квартире за ногу к мебельной стойке. Полицейские выразили благодарность неравнодушным гражданам, вовремя сообщившим о случившемся в полицию и пришедшим на помощь ребенку.

В отношении 24-летней матери ребенка полицейские возбудили административное производство по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Женщина поставлена на профилактический учет в полицию, как неблагополучный родитель.

В ее действиях также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проводится проверка.

N1 сообщает, что спасенному мальчику три года и два месяцев. Когда мама вошла в квартиру, первое, о чем она спросила своего ребенка - как он отвязался.

Журналистам женщина рассказала, что "ушла ненадолго" - на четыре часа.

"Ушла ненадолго по делам, кто же знал, что ребёнок откроет окно. Думала, успею всё сделать, пока спит. На всякий случай включила мультики. Меня 4 часа не было. История неприятная, согласна. Ну, будем аккуратнее", - прокомментировала она.