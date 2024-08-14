14 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд встал на сторону "Агромпромкредита" по делу о мусорном полигоне под Сысертью

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону "Агромпромкредит" в вопросе земельного участка у поселка Щелкун Сысертского района, где хотят построить мусорный полигон. На сегодняшнем заседании суд постановил, что ограничения Россельхознадзора, введенные из-за неиспользование банком земельного участка по назначению, являются незаконными.

Напомним, что данная территория имеют статус сельхозземель, однако по закону, такие участки должны использоваться владельцем по назначению. Ранее Россельхознадзор сумел доказать, что "Агромпромкредит" с землями ничего не делал, а потому более не имеет право решать их дальнейшую судьбу, коей является передача под строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Банк же решил оспорить это решение, заверив, что землю арендует фермерское хозяйство "Никольская слобода", однако усомнилась в истинности этого заявления, о чем мы писали ранее.

Сегодня Россельхознадзор приобщил к материалам дела данные стратиграфического анализа, при которых на участке был выявлен дерн. Его наличие указывает на то, что участок длительное время не распахивался, так как при вспашке происходит переворот почвы и образование дерна просто невозможно. Ко всему прочему, на земле выявлены многолетние сорняки, что еще раз доказывает отсутствие какой-либо сельхоздеятельности на земле в последние три года.

На это адвокаты "Агромпромкредита" ответили следующее:

"Акт подтверждает лишь то, что на площади испрашиваемого земельного участка, а не земельного участка банка, мощность дерна, в одном месте, составляет 15 см. И чтобы говорить, что это признак неиспользования участка по назначению, нужно сказать, что этот дерн характеризуется переплетением корневищ многолетних сорняковых растений. Но этот акт не доказывает, что при проведении проверки управлением была соблюдена какая-то законность. Мы не отрицаем что есть лес, но заметим, что есть и возделываемая земля. Специалисты Россельхознадзора видят там луг, мы же видим пашню", - заявил один из адвокатов.

Он также обвинил ведомство в искажении фактов и попытке обелить свои действия, заявив, что "печально быть жертвой такого административного преследования", целью которого является исключительно изъятие земельного участка.

Прокуратура не согласна с такими громкими заявлениями и коротко констатировала, что имеющиеся у суда документы доказывают наличие на участке дерна. А если он есть, значит земля не вспахивалась, и спорить о том, какой дерн глубины - бессмысленно. Представитель надзорного ведомства отметил, что банк также не доказал ведение хозяйства на своем участке, предоставляя вместо этого лишь сомнительные, по мнению ведомства, договор аренды и отчеты. Договора аренды в ЕГРН прокуратура не нашла, сведения об исполнении заключенного договора с фермерским предприятием банк также не предоставил.

"Если бы банк хотел подтвердить свое добросовестное поведение, то хотя бы после проведения контрольно-надзорных мероприятий он бы заявил о проведении профилактического визита, что не было сделано. Направить на экспертизу каждый сорняк, который там нашли, каждый миллиметр земельного участка измерить, использовать определенное оборудование: все это, соответственно, противоречит независимости Россельхознадзора и доводит до абсурда проведение контрольных мероприятий, что может привести просто к их затягиванию", - заявил прокурор.

Он также указал на то, что ИП "Никольская слобода", занимающийся разведением скота и производством молочной продукции, заинтересован в поставке качественной продукции. Именно поэтому предприниматель не стал бы кормить свой скот многолетними сорняками, которые везде растут на якобы вспаханном поле, где, по заявлениям представителей банка, сажают овес.

Несмотря на все доводы суд все же встал на сторону "Агромпромкредита", удовлетворив его требования частично. Правда в чем эта "частичность" заключается судья так и не пояснил.

Местные жители подозревают, что судья заранее был настроен на победу банка. Уральцы отметили, как тот поддакивал адвокатам истца и молча рассматривал документы, когда выступали представители Россельхознадзора и прокуратуры. Судье также якобы не понравилось наличие камеры СМИ в зале заседания, несмотря на то, что оглашение всегда ведется в открытом режиме. Жители Сысертского района заявили, что знают правду, ведь живут рядом с той самой "пашней", и они продолжат бороться против застройки.

Теги: мусорный полигон, екатеринбург-юг


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