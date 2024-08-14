В Ростове-на-Дону введут туристический налог

В Ростове-на-Дону с 2025 года вводится туристический налог.

Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, при этом с каждым годом процентная ставка будет расти. Также установлена и минимальная сумма налога – 100 руб. в сутки.

Власти города ожидают, что новый налог принесет в бюджет Ростова-на-Дону более 100 млн руб. уже в 2025 году.

Ранее Госдума разрешила местным властям вводить туристический налог, который должен заменить так называемый курортный сбор, который уже действует в нескольких туристических регионах.

Хотя налог уплачивают гостиницы и другие компании, размещающие путешественников, средства на него будут получать за счет гостей – по аналогии НДС туристический налог включат в итоговый счет за проживание.