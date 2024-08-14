Жительница Нижнего Тагила из ревности подожгла автомобиль бывшего

В Нижнем Тагиле силовики задержали женщину, совершившую поджог автомобиля. Выяснилось, что на преступление ее толкнула ревность.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, инцидент произошел в районе улицы Черных. Ранним утром соседи разбудили 51-летнего мужчину и рассказали, что горит его иномарка. Полицейские нашли свидетеля, который заметил убегающую от автомобиля женщину с бутылкой. Сотрудники МЧС подтвердили предположения сыщиков, что возгорание авто произошло в результате поджога.

В дальнейшем в МВД установили личность злоумышленницы: ею оказалась 41-летняя жительница Нижнего Тагила, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Когда ее доставили в отдел, тагильчанка призналась, что совершила преступление из ревности: облила бензином машину бывшего возлюбленного и подожгла ее.

Теперь против поджигательницы возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, за эту выходку ей может грозить до 5 лет лишения свободы.