ВС РФ поразили топливную базу военной техники ВСУ

Российские военные за минувшие сутки поразили топливную базу военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, в сводке Минобороны говорится, что российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области.