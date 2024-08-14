Приватизированный "Росспиртпром" начал активно повышать цены

Крупнейший в России производитель спирта, приватизированный при странных обстоятельствах, начал повышать цены. Так, с сентября стоимость спирта от "Росспиртпрома" вырастет почти на 9%, пишет РБК.

Производитель объясняет повышение цен ростом заемного капитала, который, в свою очередь, дорожает от поднятия ключевой ставки. Еще одна причина, которую указывает "Росспиртпром", - рост себестоимости спирта из-за подорожания сырья и "товаров и услуг, необходимых для обеспечения деятельности".

Покупатели спирта рассказали, что с июня этого года "Росспиртпром" повышает цены уже в третий раз и в целом в результате всех этих повышений стоимость спирта вырастет на 25%.