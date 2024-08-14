Екатеринбургский депутат Вихарев отправил гумпомощь и квадрокоптеры в Курскую область

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев отправил гуманитарную помощь и семь квадрокоптеров в Курскую область. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Как сообщил Вихарев, фура, сформированная совместно с правительством Свердловской области, сегодня уехала к пострадавшим.

"Собрали средства первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, хозтовары, вещи для детей, текстиль и многое другое, о чем нас просили. Особенно востребованы квадрокоптеры, они нужны для работы военных в Курской области, отправил сразу семь штук. Общая сумма затраченных мной средств около 2 млн рублей", - рассказал депутат.

Алексей Вихарев напомнил, что волонтеры его центра ежедневно дежурят в едином пункте сбора гуманитарной помощи на улице Малышева, 31 в Екатеринбурге. Принести туда вещи могут все неравнодушные горожане.

Напомним, недавно Минобороны РФ передало депутату Вихареву медаль за содействие СВО.