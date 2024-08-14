14 Августа 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Политологи прочат отставки мэров итогам поездки главы Югры по муниципалитетам

Ознакомительные поездки врио губернатора Югры Руслана Кухарука по муниципалитетам округа подходят к концу.

Издание Муксун.fm со ссылкой на эксперта Сергея Ширяева сообщает, что "пачковые отставки" будут либо зимой, либо весной 2025 года. Сообщается, что в регионе сложная кадровая ситуация с управленцами, и, возможно, Руслан Кухарук решит дать некое задание градоначальникам, например, отчитаться о проделанной работе по итогам визита или предложить варианты решения проблем. И по итогам этого "стресс-тестирования" будут приняты решения о первых отставках в муниципальных. При этом, политологи отметили, что под ударом могут оказаться, как самые неэффективные мэры, так и возрастные руководители.

В топ-пять мэров на отставку, издание внесло главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Отмечается, что о его уходе с поста говорят не первый год, однако градоначальник, несмотря на периодические скандалы и обыски в администрации, продолжает оставаться в кресле мэра.

2024 год для жителей Нижневартовска стал особенно сложным. Помимо того, что город входит в число худших муниципалитетов по количеству вводимого жилья, качеству уборки и вывоза снега, а также имеет самую скандальную оппозицию, летом еще на Нижневартовск обрушился паводок. Под воду ушли более 1 тысячи дачных домов. При этом власти города не спешили помогать гражданам откачивать воду с затопленных территорий или предоставлять мешки с песком. Также люди жаловались на отказ в выплатах.

Политологи не торопятся предсказать скорую отставку Кощенко, поскольку "нет нужного кандидата". И в случае ухода мэра, процедура выборов нового, может, как и в Нефтеюганске затянуться на долгое время, считает политолог Александр Безделов. По словам Сергея Ширяева, пока Кухарук вступит в должность и сформирует команду, начнется отопительный сезон, а как говорится, на переправе лошадей не меняют. Ведь с кого-то должен быть спрос. Поэтому до весны у Дмитрия Кощенко еще есть время изменить о себе мнение как у жителей, так и врио губернатора. Если же этого не получится, то отставка неизбежна.

Также эксперты прочат отставку главе Пыть-Яха Дмитрию Горбунову. Сообщается, что на встрече с Кухаруком жители жаловались на невозможность попасть к главе на прием. Еще одним претендентом на вылет называют главу Урая Тимура Закирзянова.

"Самой слабой пока считаю встречу в Урае. Город всегда был проблемный и при предыдущих мэрах. Возможно, вся проблема не в мэрии, а в общей конструкции власти, во взаимоотношениях муниципалитета с окружным правительством", — полагает Александр Безделов. По его мнению, если не будет подвижек в решении поставленных задач, то долго в кресле градоначальника мэр не усидит.

Политологи также прокомментировали шансы на отставку возрастных мэров-долгожителей. Так, например, глава Белоярского района 68-летний Сергей Маненков руководит муниципалитетом почти 35 лет. А его коллега глава Нижневартовского района 64-летний Борис Саломатин около 18 лет..

Теги: отставка, мэр, Руслан Кухарук


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