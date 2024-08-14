Власти Германии назвали своим главным приоритетом расследование подрыва "Северного потока"

Расследование обстоятельств подрыва газопровода "Северный поток" является главным приоритетом федерального правительства Германии, заявил представитель кабинета министров ФРГ, его слова приводит издание NZZ. При этом он отметил, что правительство не будет комментировать расследование, проведенное прокуратурой страны.

Ранее стало известно, что прокурор Германии выдал ордер на арест некого гражданина Украины, которого подозревают непосредственно в осуществлении саботажа. Издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что Владимир З. является профессиональным водолазом с квалификацией, которая позволила бы ему осуществить подрыв. Также стало известно, что до последнего времени подозреваемый проживал в Польше, но недавно уехал на Украину.

Российские власти пока не комментировали появившуюся информацию.