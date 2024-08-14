Только четверть школьников считают школьные уроки достаточными для сдачи ЕГЭ

Только четверть школьников (24%) считают знания, которые они получают на уроках в школе, достаточными для сдачи ЕГЭ и ОГЭ и не планируют готовиться к экзаменам дополнительно. Таковы результаты опроса онлайн-школы Skysmart.

При этом 26% воспользуются услугами репетиторов, 20% будут посещать курсы, 18% надеются на дополнительные занятия в школе, а 12% - на помощь родителей.

Еще один характерный результат: только 20% школьников считают, что к ЕГЭ надо готовиться лишь несколько месяцев. Зато 27% - что к ЕГЭ надо готовиться за два года. А 29% - что за год.

Родителей чаще всего беспокоит то, что их ребенок не пройдет на бюджетное место и поступит в менее "престижный" вуз.

Интересно, что в 2023 году Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. В итоге, по опросам, половина всех выпускников, то есть большинство тех, кто собирается поступать в вуз, занимаются с репетиторами. Как считают некоторые эксперты, тем самым коррупция в образовании приобрела системные формы. А руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов уверен, что это стало одной из причин мизерных зарплат учителей. Им как бы дают понять, что для нормального заработка они должны работать еще и репетиторами