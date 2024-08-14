СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации Минобороны

Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева вернулось в военный следственный орган на доследование.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи убрали из обвинения злоупотребление должностными полномочиями. За полковником оставили в этой части право на реабилитацию.

Вместе с тем уголовное преследование Тимофеева по статье о получении взятки в особо крупном размере продолжается.

Тимофеев был задержан в августе 2023 года. Позже его арестовали и предъявили обвинение в получении взятки в размере почти 3 млн рублей. По данным следователей, он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники ООО "Майгеорезервы", которое не имело разрешительной лицензии на такие услуги.