Пермский край отправил в Курскую область 20 тонн гуманитарной помощи

Из Пермского края в минувшие выходные выехал первый гуманитарный груз в 20 тонн. В Курскую область направлены бытовые приборы, холодильники, генераторы, продукты, одежда, сообщил сегодня на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин.

Сегодня гуманитарный конвой уже прибыл в Курск. Губернатор поблагодарил жителей края за помощь в сборе гуманитарной помощи.

Сбор помощи продолжается. Пермяки, желающие помочь в его сборе, могут обратиться в штаб "Единой России" по ул. Плеханова, 12 или в штаб общественной поддержки Пермского края на ул. Екатерининской, 210.

Кроме того, в Пермском крае готовы принять беженцев из Курской области.