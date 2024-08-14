ЦИК разрешила досрочно голосовать на выборах губернатора в Курской области

Центральная избирательная комиссия России разрешила провести досрочное голосование в восьми субъектах, граничащих с Украиной: Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыме и Севастополе.

Речь идет о кампаниях в рамках единого дня голосования – в России в этом году он выпадает на 8 сентября, но ЦИК решил сделать его трехдневным.

В Ростовской и Брянской областях в этом году довыбирают депутатов Госдумы, в Севастополе должны избрать новое законодательное собрание, в Симферополе – горсовет. Но самые масштабные выборы должны состояться в Курской области – там выбирают губернатора. И именно в этом регионе почти три десятка населенных пунктов находятся под контролем ВСУ. Как там вообще будут проходить выборы – даже в районах, которые не находятся в зоне боевых действий, но испытывают наплыв беженцев, - неизвестно.

ЦИК разрешил проводить во всех перечисленных регионах с 28 августа и так называемое голосование на придомовых территориях, более известное как "голосование на пеньках". Глава Центризбиркома Элла Памфилова перед каждой кампанией посыпает голову пеплом и говорит, что знает о критике в адрес этого формата голосования, но раз за разом его снова разрешает.