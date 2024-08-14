На Среднем Урале судят курьеров, у которых изъяли более 8 кг наркотиков

На Среднем Урале передано в суд дело участников организованной преступной группы. Их обвиняют в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимые выполняли в ОПГ функции межрегиональных курьеров. Из тайника, расположенного в Московской области, подельники забрали более 6,5 кг наркотиков, содержащих в своем составе метадон, а также свыше 1,7 кг вещества, содержащего героин. Затем криминальный "товар" планировалось перевезти в Свердловскую и Новосибирскую области.

В январе 2024 года курьеры были задержаны на Среднем Урале сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд Свердловской области.