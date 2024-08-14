Разыскиваемый ФРГ за подрыв "Северных потоков" уехал из Польши на Украину

Украинец, подозреваемый Германией в причастности к терактам на "Северных потоках", в начале июля выехал из Польши. Об этом сообщила польская прокуратура.

"Украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину", - заявила представительница польской прокуратуры. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше.

Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда".