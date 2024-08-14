60% россиян устраивает их текущее место работы
23% россиян работают на одном месте более десяти лет. 61% респондентов устраивает та компания, в которой они сейчас работают. Это данные исследования сервиса "Авито Работа". Менее одного года работают на текущем месте 17% россиян. В среднем стаж работы россиянина в одной компании составляет 5,5 лет.
Респонденты также назвали критерии, которые стимулируют их оставаться на текущем рабочем месте:
1. Условия труда и комфорт — 38%
2. Коллектив и атмосфера — 38%
3. Гибкий график работы — 35%
4. Надежность компании, стабильность — 32%
5. Уровень заработной платы и бонусы — 31%
6. Местоположение офиса — 28%
7. Интересные задачи и проекты — 17%
8. Руководство и менеджмент — 17%
9. Возможности для профессионального роста и обучения — 17%
10. Социальные гарантии и льготы (ДМС, компенсация обедов и др.) — 15%
11. Корпоративная культура и ценности — 9%