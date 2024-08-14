60% россиян устраивает их текущее место работы

23% россиян работают на одном месте более десяти лет. 61% респондентов устраивает та компания, в которой они сейчас работают. Это данные исследования сервиса "Авито Работа". Менее одного года работают на текущем месте 17% россиян. В среднем стаж работы россиянина в одной компании составляет 5,5 лет.