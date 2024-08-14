В Перми пьяный мужчина избил подростка

В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего мальчика, гулявшего с собакой, сообщает Properm.

Ребенок шел мимо машины, из которой играла громкая музыка. В машине сидел мужчина и пил алкоголь. Мальчик посмотрел в сторону машины, мужчине это не понравилось и он оскорбил школьника. Тот покрутил пальцем у виска. В ответ мужчина бросился на мальчика и нанес ему не менее 15 ударов по лицу.

Мама мальчика нашла записи с камер видеонаблюдения и свидетелей. Написала заявление в полицию, но там ей сказали, что нападавшего ждет лишь административный штраф.

В полиции сообщают, что по данному факту проводится проверка. Личность гражданина устанавливается. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение.