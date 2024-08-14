14 Августа 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

ЗапСибНефтехим запустит новое производство

ЗапСибНефтехим (входит в группу "Сибур") через несколько лет запустит новое производство полипропилена. Журналистам показали возводимые мощности во время пресс-тура, посвященного 80-летию Тюменской области.

Директор завода по производству олефинов ЗапСибНефтехима Александр Жаркенов, рассказывая об истории предприятия, подчеркнул, что это флагман нефтехимии. Предприятие производит, в том числе, марку полиэтилена, которая используется для труб большого диаметра: они активно применяются в нефтегазовой промышленности, жилищно-коммунальной и других сферах в качестве альтернативы стальным трубам.

Приехавшим на предприятие представителям СМИ показали две площадки ЗапСибНефтехима: северную и южную. На южной площадке строители возводят новый комплекс дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2).

Руководитель проекта Денис Кульков рассказал гостям ЗапСибНефтехима, что этот проект – третья стадия масштабного расширения мощностей предприятия. Первая свая ДГП-2 была погружена в августе 2023 года. Сейчас работа идёт круглосуточно, чтобы максимально использовать тёплое время года для прокладки подземных сетей. Срок запуска объекта – 2027 год.

Нефтехимический комбинат ЗапСибНефтехим в Тобольске(2024)|Фото: Накануне.RU

Предприятие стремится сделать как будущее, так и существующее производство экологичным и безотходным. Александр Жаркенов рассказал, что остатки сырья, которые невозможно вернуть в основной производственный цикл, на тобольской промплощадке не утилизируются, а подаются в энергетические котлы производства электротеплопарогенерации вместо основного топлива.

Он добавил, что на ЗапСибНефтехиме применяется замкнутая система водоснабжения без образования сточных вод. Это значит, что вода, используемая в производстве, в основном для охлаждения оборудования и продукции, проходит очистку и используется в технологическом процессе многократно. За счет этого происходит значительная экономия потребления чистой речной воды и отсутствуют стоки. Предприятие также очищает городские стоки, используя органические остатки как ресурс для подпитки бактерий, которые очищают воду. Отвечая на уточняющий вопрос Накануне.RU о том, есть ли ещё какие-нибудь схожие технологии, Жаркенов отметил, что на предприятии отходов практически не образуется.

Руководитель по экологии ЗапСибНефтехима Людмила Шешукова сообщила, что на предприятии развиваются инициативы по сокращению количества отходов, направляемых для размещения на полигон.

"Как пример, использование иловых осадков после очистки речной воды в качестве супеси песчанистой для планировки территории предприятия и других производственных нужд", – сказала Шешукова.

Теги: ЗапСибНефтехим, производство полипропилена


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