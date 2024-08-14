Курян попросили не искать пропавших родственников в соцсетях

Власти попросили жителей Курской области не публиковать контактные данные в открытых источниках, даже если они потеряли связь с родными и близкими и надеются в соцсетях найти их.

"Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию. <…> Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации", - сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он порекомендовал курянам не публиковать номера телефонов, личные данные и документы, "поиск следует проводить исключительно в закрытых чатах с проверенными участниками".

Смирнов указал телефоны проверенных служб:

8-(800)-700-54-52 – горячая линия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" (vk.com/lizaalert_kyrsk);

8-(800)-250-56-29 – горячая линия Российского Красного Креста.

Ранее на совещании у президента Смирнов сообщил, что судьба 2 тыс. человек, оставшихся на территории, подконтрольной ВСУ, остается неизвестной.