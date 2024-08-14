Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ не контролируют Суджу

ВСУ не контролируют Суджу, в городе находятся подразделения Минобороны РФ, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения", - сказал он в эфире Первого канала.

Также Алаудинов заявил, что переговоров с Украиной, где противник после своей операции в Курской области смог бы поставить ультиматум России, не будет. "В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО", - добавил командир "Ахмата".

Ранее доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник Алексей Кондратьев заявил, что в Судже действуют российские подразделения, но там появляются мобильные группы украинцев, их уничтожают. При этом на здании администрации в городе — российский флаг.