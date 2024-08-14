Власти запретили экспорт бензина из России

Российское правительство запретило экспорт топлива с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - говорится в сообщении кабинета министров.

При этом запрет не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений; на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и на гуманитарную помощь.

В первом полугодии Минэнерго заявляло, что ситуация на рынке топлива стабильная и даже есть риск затоваривания. Вероятно, ситуация изменилась.

По данным фонда "Общественное мнение", к концу июля максимум россиян с осени 2023 года заявлял о росте цен на топливо (35%).