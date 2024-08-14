Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: Лучший проект гимна нашего региона определен

"Выбран лучший проект гимна нашего региона", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона уточнил, что победителем конкурса стал проект гимна, созданный автором текста Виктором Денисовым и композитором Юрием Потеенко. Именно их творческая работа получила наибольшее количество голосов в рамках общенародного голосования, в котором приняло участие более 4500 жителей Астраханской области.

Напомним, всего конкурс на создание лучшего гимна региона собрал 33 заявки от талантливых авторов как из Астрахани, так и из других регионов страны.

Победителя определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области культуры и искусства, включая председателей Союза писателей России Николая Иванова и Союза композиторов России Александра Чайковского.