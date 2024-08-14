Профессор математики: Нищенство учителей напрямую связано с ЕГЭ

Нищенское существование учителей напрямую связано с ЕГЭ. Об этом заявил руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Он отмечает, что до введения ЕГЭ зарплаты педагогов были приличными. Учительская ставка была выше зарплаты доцента вуза. Но потом все начало меняться в худшую сторону. И не потому, что нет денег. Просто вместо нормальной зарплаты учителям дали доступ к самому горячему сегменту репетиторского рынка — подготовке к ЕГЭ. Многие учителя за счет этого и живут, признавая, что без репетиторства при нынешних зарплатах не выжить. Но не все, что обрекает остальных на жалкое существование.

"Репетиторство у вас, подрабатывайте, и будьте счастливы. И поддерживайте двумя руками наш общий любимый ЕГЭ... Власть своими манипуляциями и "хороводами" опустила многих учителей на такое дно, что смотреть на них больно", - пишет эксперт.

Тем самым резко снижается качество образования, но власти это не волнует. Ведь сегодня для получения аттестата надо сдать на зачетный балл только два ЕГЭ — русский язык и математику, причем их зачетные пороги ниже соответствующих требований ОГЭ 9 класса. То есть выпускной аттестации в средней школе фактически нет, и предметы можно вообще не изучать. Это не пройдет бесследно для будущего страны, заключил профессор Иванов.