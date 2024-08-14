ВС предлагает прекращать уголовное преследование участников СВО на стадии суда

Верховный суд РФ предложил дополнить механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Законопроект разработан и будет внесен в Госдуму.

Недавно вступили в силу поправки в уголовное законодательство, позволяющие по ходатайству командования воинской части приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения в отношении лиц, проходящих военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения либо в военное время. А если приговор уже вступил в силу, такие лица освобождаются от наказания условно, контроль за ними передается командованию воинской части. По истечении срока военной службы или военного времени они освобождаются от уголовной ответственности или от назначенного наказания, их судимость гасится.

Сейчас приостановление уголовных дел предусмотрено на стадии предварительного расследования.