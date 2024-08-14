Мэр Екатеринбурга на два дня запретил продавать алкоголь в центре города

В центре Екатеринбурга в предстоящий День города алкоголь продаваться не будет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соответствии с постановлением, которое подписал глава столицы Урала Алексей Орлов, запрет будет действовать 16 и 17 августа 2024 года.

16 августа не получится купить спиртное с 17:00 до 23:00 в магазинах, расположенных в периметре улиц Малышева – Пушкина – проспекта Ленина – улицы 8 Марта.

17 августа (непосредственно в День города) ограничения на продажу алкоголя будут действовать с 8:00 до 23:00 в торговых точках в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

В мэрии выразили уверенность, что введенные ограничения не помешают екатеринбуржцам хорошо отметить праздник.

Напомним, также в День города будет продлена работа общественного транспорта.