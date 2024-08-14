В Госдуме предложили отменить штраф за забытые права при наличии электронных

Члены фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафа за забытое водительское удостоверение, если есть электронные права на "Госуслугах авто".

Смысл в ношении бумажного удостоверения практически утрачен, так как все сотрудники ГАИ могут дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в соответствующей государственной информационной системе, считают авторы инициативы. А с ноября 2022 года в приложении "Госуслуги авто" есть электронная версия водительских прав и цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства. Но до сих пор при отсутствии бумажного документа КоАП подразумевает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Эту норму предлагается исключить.