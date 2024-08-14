Центральный окружной гарнизонный военный суд отменил приговор бывшему сотруднику ФСБ

Центральный окружной гарнизонный военный суд отменил приговор бывшему контрразведчику Григорию Царегородцеву, сообщает Properm.ru.

Дело будет возвращено в Пермский гарнизонный военный суд на новое рассмотрение в другом составе суда. Царегородцева обвиняли в получении взятки от группы хакеров на сумму в 160 млн рублей. Он признавал вину в мошенничестве.

В апреле Царегородцева признали виновным в получении взятки в 160 млн рублей и назначили ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он был лишен воинского звания майор. Также после освобождения он восемь лет не мог занимать никакие должности.

Сейчас дело о взятке контразведчику в 160 миллионов вернули в Пермский военный суд