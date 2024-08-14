Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подала в отставку

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева покинула этот пост – указ об освобождении ее от должности подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе говорится, что инициатором отставки была сама Разуваева.

"К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе", — цитирует Разуваеву РИА Новости.

Разуваева возглавляла Росмолодежь с мая 2021 года, на момент назначения ей было 30 лет. До этого она руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Считалась креатурой Сергея Кириенко.

Врио главы ведомства будет Денис Аширов, до этого он был замом Разуваевой.