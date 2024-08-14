В конфискованном замке экс-замминистра обороны предложили открыть детский лагерь

В конфискованном замке экс-замминистра обороны Тимура Иванова нужно открыть лагерь для детского отдыха, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов, дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления", — отметила парламентарий в пресс-центре НСН.

Она призвала не относить подобные строения к самострою, подлежащему сносу, а отдать их детям. По словам Останиной, с соответствующим запросом она обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову.

Ранее сообщалось, что родовое поместье бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на берегу Волги могут снести. По данным Telegram-канала Mash, особняк стоимостью два миллиарда рублей оказался самостроем. Согласно результатам экспертизы Госстройнадзора, обращений по поводу строительства или реконструкции объектов ИЖС и разрешения на застройку участка не поступало.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.