14 Августа 2024
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Фото: МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома экоактивистки Кольцовой

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома местной экоактивистки Елены Кольцовой. Как передают СМИ, ссылаясь на саму пострадавшую, задержанным оказался именно тот, кто ранее угрожал ей изнасилованием и расправой.

Напомним, в ночь на 13 августа за ТЦ "Мега" на Металлургов прогремел взрыв. Сгорело два частных дома - Елены Кольцовой и ее бывшего супруга и соседа Владимира Кольцова - отставного генерала МВД. Пожар распространился на площади 250 кв.м., от домов ничего не осталось. В огне также погибла собака эколога, еще долгое время под завалами пытались отыскать кошек.

Ранее Ural Mash писал, что угрозы Кольцовой посылал 40-летний инженер "Лестеха" Алексей К. Якобы около трех недель назад он обратился в социальных сетях к экоактивистке с просьбой курировать его в проекте "Кедры России". Однако в разговоре выяснилось, что Алексей ранее выкапывал краснокнижные растения на продажу, из-за чего эколог назвала его непрофессионалом и отказала в кураторстве. Затем и последовали оскорбления и угрозы, в том числе убийством и изнасилованием. В сообщениях Алексей якобы также заявлял, что если активистка не перестанет выступать против застройки ВИЗа, он ее убьет и "пустит на корм рыбам".

22 июля Кольцова написала заявление в полицию. Пока Алексей задержан только как подозреваемый.

Теги: Екатеринбург, Кольцова, подозреваемый, задержание, поджог


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