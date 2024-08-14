Минфин выступает за сокращение численности госслужащих с увеличением зарплат остальным - Силуанов

Минфин выступает за сокращение численности госслужащих с увеличением зарплат остальным, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на форуме "Территория смыслов". Он добавил, что это "сложный вопрос".

Ведомство Силуанова уже не в первый раз замахивается на вопрос о сокращении бюджетных расходов на госслужащих. В 2023 году Минфин предлагал программу "фронтального сокращения" бюджета. В ее рамках ведомство предложило коллегам из госорганов сократить свои расходы на 10%. А в 2020 году было принято решение отказаться от индексации зарплат чиновников.