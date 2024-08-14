Алаудинов: ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что получены подробности операции украинских войск в Курской области.

По его словам, ВСУ 11 августа должны были захватить АЭС в Курчатове, после чего Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум.

Алаудинов добавил, что ВСУ не выполнили задачу в Курской области, большая часть техники противника уже уничтожена, как и большая часть личного состава.

13 августа власти Льгова в Курской области опровергли сообщения о том, что ВСУ якобы дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.

9 августа власти города Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС, сообщили о "напряженной ситуации". В администрации Курчатова заявили, что в нескольких десятках километров от границ города идут бои.

Курская АЭС находится примерно в 60 км от российско-украинской границы, где уже неделю продолжаются боевые действия, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ. 7 августа сообщалось, что Росгвардия усилила охрану Курской АЭС.