Боксерша из Алжира Иман Хелиф подала в суд на тех, кто назвал ее трансгендером

Боксерша из Алжира Иман Хелиф, завоевавшая на парижской Олимпиаде "золото", подала в суд во Франции иск, связанный с кибербуллингом. Спортсменка указывает, что ее подвергали травле и несправедливо предполагали, что она является трансгендером. По ее мнению, в травле участвовали такие персоны как Джоан Роулинг, Дональд Трамп и Илон Маск, чья соцсеть X (экс-Twitter) стала ответчиком по этому иску, пишет издание Variety.

Иск был подан против X, что по французскому законодательству означает, что он был подан против неограниченного круга лиц. Это "гарантирует, что у обвинения будет вся свобода действий, чтобы расследовать дела против всех людей", включая тех, кто мог писать оскорбительные сообщения под псевдонимами, сказал адвокат спортсменки.

Хелиф, которая в минувшую субботу выиграла олимпийское "золото" в женском боксерском турнире в весовой категории до 66 килограммов, провела большую часть Олимпиады 2024 года в Париже в центре шумного спора о ее гендерной принадлежности, который прогремел по всему миру.

Адвокат Хелиф также заявил, что, хотя иск был подан во Франции, "он может быть направлен против лиц за рубежом".