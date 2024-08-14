14 Августа 2024
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Политика За рубежом
Фото: Thomas Coex / Associated Press

Опросы в США показывают практически равенство между Трампом и Харрис

Кандидат в президенты США от Демпартии и вице-президент США Камала Харрис опережает по уровню поддержки со стороны избирателей своего соперника республиканца Дональда Трампа, правда за неделю отрыв немного сократился и составил 3%, свидетельствуют результаты последнего опроса компании Morning Consult.
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По данным опроса, 47% респондентов готовы проголосовать за Харрис, 44% - за Трампа, погрешность составляет 1%. Однако это общие цифры, которые не имеют решающего значения. Из-за особенностей избирательной системы в США исход выборов определяют голоса выборщиков: победитель в штате получает голоса всех выборщиков в этом штате (кроме Небраски и Мэна, где голоса выборщиков "расщепляются" по своим законам, но эти штаты дают очень мало голосов). Поэтому для победы нужно получить не абсолютное большинство голосов, а 270 голосов выборщиков (из 538). Так, в 2016 году Трамп сделал это, получив чуть меньше голосов в целом по стране, чем его соперница Хиллари Клинтон.

В большинстве штатов результат выборов известен заранее, поэтому общий исход определяют колеблющиеся (или ключевые) штаты, за которые и идет вся борьба. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. В них разрыв межу кандидатами настолько мал, что едва превышает погрешность и никто не имеет существенного преимущества. Без этих штатов Трамп имеет 219 голосов, Харрис - 226. Они уже у них практически "в кармане". По семи ключевым штатам возможны 44 варианта, минимально необходимых для победы, указывает сайт 270towin.com, посвященный моделированию результатов выборы. Из них 20 вариантов благоприятны для Харрис, 21 - для Трампа. Но у Харрис целых 10 вариантов, как выиграть выборы, выиграв только в трех из семи ключевых штатов, а у Трампа - лишь один. Характерно, что для победы обоим почти обязательно нужно выигрывать в Пенсильвании. То есть исход выборов президента США с большой вероятностью определится результатом в Пенсильвании. В целом шансы Харрис, с учетом результатов опросов в ключевых штатах, пока выглядят чуть более предпочтительными, но ее преимущество отнюдь не подавляющее.

Интересно, что в трех вариантах возможно, что у кандидатов будет по 269 голосов. Тогда, согласно конституции, президента выберет Палата представителей, которую в данный момент контролируют республиканцы. При этом у них чуть больше шансов получить контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей.

Выборы в США пройдут 5 ноября.

Теги: сша, дональд трамп, выборы президента, камала харрис


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