Александр Моор: "Нет плохих национальностей, есть плохие люди"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции прокомментировал ухудшение отношения жителей УрФО к мигрантам.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что регионам необходимо лучше работать в сфере межнациональных отношений и адаптации приезжих к российским культуре и законодательству. По его словам, в УрФО наблюдается целый ряд проблем в межнациональной сфере, который беспокоит администрацию президента. Одной из них является снижение доли населения, которое считает межнациональные отношения положительными. И хотя показатель выше 70%, но годами ранее он был значительно больше.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области один из самых высоких показателей в УрФО: 83% жителей оценивают такие отношения позитивно.

"При этом, показатель динамичный. Он может снижаться или повышаться, и мы видим, что снижение этого показателя коррелируется с разными событиями, инцидентами, участниками которых являются некоренные жители региона. И здесь важно, как эти события освещаются, как быстро на эти инциденты реагируют правоохранительные органы. Я могу сказать, что наши правоохранительные органы реагируют достаточно оперативно. Сутки - полторы получают объективную картину и достаточно объективную оценку происходящего. К сожалению, до момента выявления всех обстоятельств некоторые СМИ пытаются из этого раздувать самые разные истории", - заявил Моор.

Он отметил, что люди на такие сообщения реагируют эмоционально, и даже когда выясняется, что они никак не связаны с вопросом межнациональных отношений, "осадочек остается". Моор призвал журналистов не торопиться при освещении таких ситуаций, либо пользоваться проверенными источниками.

"Наш регион, территория, которая исторически развивалась как территория с большим количеством разных национальностей, начиная с времен освоения Западной Сибири в 17 веке, в советское время, западная Сибирь осваивалась всей страной. Кто только сюда не приезжал. Лучшие приезжали! Если мы сейчас поднимем руки с фамилиями, то здесь будет большое разнообразие самых разных национальностей. Нет плохих национальностей, есть плохие люди, и не надо судить обо всех по этим людям", - заявил Моор.