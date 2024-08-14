В Екатеринбурге осудили 11 членов запрещенной экстремисткой ячейки

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об организации и участии в экстремистском объединении. Всех фигурантов отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказались 11 жителей региона. Как показало расследование, в 2019-2020 годах у двух из них возник умысел на создание на Среднем Урале ячейки межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси" ("СССР")*. Позже они привлекли туда и других осужденных.

Участники проводили собрания и видеоконференции, на которых пропагандировалась идеология "СССР"*. Также для дискредитации органов власти изготавливались и распространялись агитационные материалы с призывами "подчиниться власти "СССР"*. В дальнейшем силовики вышли на членов ячейки и ее лидеров.

Сегодня, 14 августа, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил двум организатором ячейки экстремистского объединения по 6 лет лишения свободы каждому. Один из членов получил 4 года лишения свободы. Еще 8 участников получили по 2 года лишения свободы каждому.

Как уточнили в прокуратуре, все осужденные будут отбывать свои сроки в колонии общего режима.

*признано судом экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ