Правительство выделит 600 млн рублей пострадавшим в Курской области

Правительство РФ направит 600 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области.

"Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области", - сообщается на сайте кабмина. Распоряжение уже подписано.

Как сообщалось, за сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тыс. человек. Спасатели доставили более 350 т гуманитарного груза в регион - это питьевая вода, продукты питания, предметы первой необходимости. Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. получили почти 5 тыс. человек.