14 Августа 2024
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Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

Екатеринбуржцы смогут запечатлеть празднование дня города на холсте

В день празднования 301-летия Екатеринбурга более сотни художников устроят пленер. Они будут зарисовывать проходящих мимо людей, наносить на холст самые яркие события и передавать атмосферу Дня города через краски. Лучшие работы после выставят на культурных площадках Екатеринбурга - среди них могут оказаться и картины обычных горожан, сообщают организаторы праздника.

"Чтобы горожане и гости города могли запомнить этот день во всем его разнообразии, талантливые художники из городских школ искусств объединятся, чтобы вместе создать портрет главного героя дня, Екатеринбурга. В необычном пленере примут участие более сотни художников: учеников, преподавателей, выпускников из 17 екатеринбургских художественных школ и школ искусств", - рассказал Накануне.RU организаторы.

Картина Арины Шуклиной(2024)|Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

Художники могут расположиться в Историческом сквере, в Парке им. Маяковского, на Октябрьской площади, на площадке VI Международного фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" на набережной городского пруда или в любом другом месте. Поскольку праздничная программа довольно разнообразна, от художников ожидают быстрые скетчи с мест событий, портреты гостей и участников праздника, городские пейзажи и даже зарисовки природы. Самые впечатляющие работы затем составят выставку "Портрет Екатеринбурга", которая начиная с осени будет представляться на разных городских культурных площадках.

"Все желающие могут присоединиться к масштабному городскому пленеру и, в случае успешного прохождения отбора, представить свою работу на выставке", - отметили организаторы.

Для успешной регистрации достаточно направить направить на почту ekbculture@mail.ru скан-копии или фото своей картины с темой письма "Портрет Екатеринбурга". В сопровождающем письме обязательно нужно указать имя автора, возраст (для детей), размер работы и использованные материалы. По желанию можно также поделиться историей на тему создания рисунка или рассказать, что вдохновило автора нарисовать портрет Екатеринбурга.

Результаты отбора работ и первая площадка выставки станут известны 2 сентября.

Теги: Екатеринбург, День города, холст, художник


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