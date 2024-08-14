Добровольцы Гумкорпуса Югры работают в Курской области

Первая группа из 40 добровольцев из регионов УрФО отправилась в Курскую область, которая подверглась атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель "Гуманитарного Добровольческого Корпуса" Эдуард Логинов.

По согласованию с властями Курской области, с собой добровольцы взяли необходимое оборудование и медикаменты.

"При патронаже Владимира Владимировича Якушева, при поддержке Руслана Николаевича Кухарука, правительства Курской области, добровольцы начали приезжать в Курскую область. Сегодня это уже 17 человек, постепенно прибывают новые люди. Помощь действительно нужна, ждем всех желающих. Уже развернут штаб. Правительство Курской области выделила помещение под проживание добровольцев, достаточно хорошие условия", - рассказал председатель Логинов.

Сейчас добровольцы Гумкорпуса выполняют сортировку продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, а также помогают в пунктах выдачи.



Налажено взаимодействие с медициной катастроф и обеспечена полная подготовка к оказанию необходимой помощи.