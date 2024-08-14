14 Августа 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области могут снять фильм про "Бессмертный полк"

Глава Тюменской области Александр Моор, выступая на пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, сообщил, что в области могут снять фильм про "Бессмертный полк".

По мнению Моора, сделать это можно к юбилею Победы, 80-летие со дня которой отметят в следующем, 2025 г. Тем более, идея "полка" появилась в Тюменской области. Моор дал соответствующее поручение своему заместителю Павлу Белявскому.

В 2007 году в Тюмени по инициативе председателя областного совета ветеранов Геннадия Иванова прошел "Парад Победителей", на котором в День Победы горожане впервые вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков. Начинание Тюмени подхватили другие регионы России. Два года спустя "Парады Победителей" состоялись в Казани, Кемерово, Новосибирске, Севастополе - всего в 20 регионах России. В Москве в 2010 и 2011 году в майские праздники в Парке Победы на Поклонной горе прошла акция "Герои Победы – наши прадеды, деды", в которых приняли участие с портретами своих дедов и прадедов московские школьники и их родители.

В 2012 году родилось название акции - "Бессмертный полк". В 2014 году шествие Бессмертного полка собрало в московском Парке Победы уже 40 тысяч москвичей. Среди них – народный артист СССР Василий Лановой и народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

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