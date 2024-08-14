"На самом деле это так": Собянин рассказал, правда ли он ищет клад Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал шутки, которые ходят про постоянное перекладывание плитки на улицах столицы.

"Много упрекают: вы чрезмерно увлекаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратить, эту плитку несчастную перекладывать. "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле это так. Только не Лужков зарыл – современная экономика там зарыта", - заявил мэр, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его словам, траты окупаются привлечением туристов: потратив 100 млрд на благоустройство, город за год дополнительно имеет 120 млрд руб. от туризма.