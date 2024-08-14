Глава Тюменской области сообщил, надо ли переносить офисы госкомпаний в регионы

Глава Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, высказался о переносе офисов госкомпаний в регионы. Например, в возглавляемый им регион, передает корреспондент Накануне.RU.

"Давайте порассуждаем. Мы говорим о крупных компаниях, которые работают в различных регионах, а главный офис у них в столице. Почему именно там? Оттуда удобно летать, там рядом есть органы власти", - сказал Моор.

Он не знает, как можно заставит компанию переехать. Встаёт вопрос о строительстве здания для этой компании. Как в это время быть с людьми? Да и какая цель у такого переезда? Налоги? Для этого нужно изменить налоговое законодательство, а не перевозить организацию. При этом налоги придется забрать у того региона, где их сейчас платят.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Соответствующее распоряжение было опубликовано в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Особое внимание глава государства поручил обратить на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.