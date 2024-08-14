У иностранцев при въезде в Турцию будут брать отпечатки пальцев

Иностранцы, въезжающие в Турцию, будут проходить процедуру дактилоскопии. Анкара хочет ввести систему миграционного контроля, аналогичную действующей в США и Великобритании, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликай. Он не уточнил, когда новые правила вступят в силу, передает РБК.

По данным МВД Турции, сейчас в стране зарегистрировано почти 4,5 млн мигрантов. Большая часть из них – 3,1 – млн – граждане Сирии.

Турция остается одним из самых популярных заграничных направлений отдыха россиян, для туристов из РФ краткосрочный (до 60 дней) въезд в страну является безвизовым.