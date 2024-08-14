14 Августа 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Надежда Стрелец&quot;

Блиновская не смогла выплатить 1,2 млрд рублей налогов до начала суда

Блогер Елена Блиновская не смогла выплатить государству примерно 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

Юрист Иван Морозов, также представляющий интересы блогера, уточнял, что из общего долга Блиновской в размере около 1,4 млрд рублей ей осталось выплатить порядка 1,2 млрд рублей. Он также отмечал, что в эту сумму входят долги, не фигурирующие в уголовном деле Блиновской. По его словам, эта сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом.

Рассмотрение дела по существу начнется 14 августа в Савеловском суде Москвы.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

Теги: блиновская, налоги


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